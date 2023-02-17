Подготовка танкистов ВСУ для «Леопардов» идёт полным ходом – Шольц

Владимир Гладков .  
17.02.2023 20:15
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Немцы ждут от других европейских стран готовности поставок старых списанных моделей танков «Леопард» Украине, кроме обещанных, чтобы с удовольствием присоединиться к этой инициативе.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немцы ждут от других европейских стран готовности поставок старых списанных моделей танков «Леопард» Украине,...

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Модератор конференции назвала «сложной хореографией» заминки между Великобританией, США и Германией по поводу того, кто первым начнёт поставлять танки на Украину.

«Это вопрос не ко мне, а особенно к тем, кто меня активно пытался подтолкнуть к определённому решению. Единственная стратегия здесь – никаких односторонних действий. Мы очень ценим наш союз с США, и мы не только последний шаг совершили вместе, много ещё чего сделали, и продолжим так же работать в этой сложной обстановке», – уклончиво ответил Шольц.

«Когда там будут ваши танки и чужие?», – прямо спросила ведущая мероприятия.

«Мы работаем с министерством обороны, они делают всё, чтобы танки туда попали, чтобы уже в ближайшее время первые танки были туда переправлены и были подготовлены военнослужащие. Эта подготовка уже началась. Также мы готовим и поддерживаем в плане логистическом, и ремонтное обеспечение.

Как я узнал, не все страны готовы поставить самые последние модели танков, но, по крайней мере, как только это начнёт происходить, мы это тоже поддержим, и ряд поставок из старых запасов у нас будет тоже. Но это опять-таки в рамках коллективных поставок», – ответил канцлер.

Он добавил, что пичкать Украину оружием будут до последнего.

«Это имеет конкретное военное предназначение, и в данном случае самый сильный эффект состоит в том, что Путин должен понять: он просчитался, если он думает, что если он будет затягивать как можно дальше, то мы прекратим поддержку. Нет, этого не произойдёт», – заверил Шольц.

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