Подготовленные американцами террористы могут заехать в РФ, как к себе домой – эксперт

Подготовка на американской базе в Сирии боевиков-террористов для заброски на территорию России не столь опасна, как внедрение радикальных идей на религиозной почве среди тех же мигрантов из Средней Азии. Сторонников исламского фундаментализма можно объединить на почве социального неравенства и иметь внутреннюю проблему похлеще внешних интервенций.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские террористы из Сирии могут попасть в нашу страну уже с российскими паспортами. Для них открыт путь через Среднюю Азию, в том числе – через Таджикистан. У нас по неизвестно какой причине действуют договоренности по упрощённой процедуре получения российских паспортов, хотя все русские уехали и все таджики, кто хотел уехать, – подчеркнул блогер. – Вот они приедут, а здесь 15 миллионов мигрантов у нас в России живёт. Поскольку все эти радикальные идеологии, вроде запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, и пока ещё, к сожалению, не запрещённого украинства, на них действуют, а это же всё ментальные заболевания, которые ещё в начале XX века нашими великими учёными были описаны. Теперь ими заразить человека можно при помощи YouTube: то есть включил человек правильный канал YouTube – и через месяц уже становится носителем этой паразитической информации.

А тут ещё 60 человек заедут, поднимут эти спящие ячейки, которые на протяжении многих лет ждали, и пойдёт очередное распространение исламского радикализма, объявят какую-нибудь войну неверным. А у нас в крупных городах по полмиллиона жителей Средней Азии, не все из них чувствуют себя хорошо, не все из них хорошо устроены в жизни, не многие из них зарабатывают большие деньги. У каждого из них есть социальные основания на протест. Хватит сил у наших спецслужб? Может хватит, а может быть и нет, с учётом того, что многие из них сейчас задействованы в специальной военной операции и находятся на передовой. Поэтому тут, как бы правильно сказать, эту системную проблему желательно прямо сейчас уже начинать решать».