Подкарпатская Русь: «Пушкин – наш. Мы – русские»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

10 февраля исполняется 185 лет со дня смерти Александра Пушкина. Но речь пойдёт не о нынешнем юбилее, а о том, который отмечался 85 лет назад.

1937 год. Память великого поэта, в связи со столетием со дня его гибели, чествовали тогда «по всей Руси великой». В том числе и на самой её окраине – в Закарпатье, носившей название Подкарпатской Руси и принадлежавшей в то время Чехословакии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Он и нам карпатороссам не чужд, а свой, – писал о Пушкине издававшийся в Ужгороде журнал «Народная школа». – Не забудем, что наши представители в Державной Руси: Балудянский, Орлай, Кукольник, Венелин и пр. были не только его современниками, но и сотрудниками в создании русских культурных ценностей. Пушкин так же близок нашему сердцу и нашему духу, как и каждому русскому человеку».

«Нет такого русского племени, которое бы в текущем году не вспомнила царя нашего духа А.С. Пушкина, – констатировал другой журнал – «Карпатский свет». – От волн Тихого океана по живописные отроги Карпат русский народ вспомнил его добрым словом».

Юбилейное чествование памяти поэта началось в административном центре края – Ужгороде. Русское культурно-просветительное общество имени Александра Духновича устроило пушкинский литературно-художественный вечер. Была прочитана лекция о русском гении, продекламированы его произведения.

Вслед за тем состоялся целый ряд памятных мероприятий. Музыкально-драматическое общество «Боян», Дамское попечительное общество, молодежные организации будто соревновались между собой в их проведении. Звучали пушкинские поэзии, разыгрывались сцены из произведений поэта, произносились речи. Был дан пушкинский концерт. Проведена научная конференция. В православном храме-памятнике отслужили панихиду. Апофеозом памятных дней стало детское театральное представление «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

«Это был исключительно красивый спектакль, – свидетельствовал очевидец. – В нем гармонично сочетались: прелесть пушкинской сказки и языка, превосходное исполнение детьми своих ролей (наизусть, без суфлера), очень хорошее произношение, очарование детей, стильные боярские и «богатырские» костюмы и весьма красивая декорация».

Почин Ужгорода поддержало Мукачево. В день смерти Пушкина православный мукачевский епископ Дамаскин в переполненном храме отслужил панихиду и сказал проповедь, посвященную судьбе поэта. Вечером состоялось специальное пушкинское собрание в переполненном городском зале. Хор учащихся Учительской семинарии исполнил кантату в честь Пушкина, военный оркестр – увертюры из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Вновь звучали декламации бессмертных произведений…

На следующий день еще одно заседание провели в городском театре. Самодеятельные артисты – учащиеся средних школ разыгрывали сцены из «Евгения Онегина», «Скупого рыцаря», «Цыган», «Бориса Годунова»… При огромном стечении народа на здании городской гимназии открыли мемориальную доску гению Русской Земли.

«Здесь Александр Сергеевич Пушкин – свой, родной, единокровный поэт, пророк и будитель; здесь он у себя дома» – подчеркнул, выступая на открытии, школьный администратор Василий Анталовский.

Прилегающая к гимназии улица была переименована в Пушкинскую.

«Всюду в городе в витринах магазинов – портреты великого юбиляра, – сообщала местная пресса. – Всюду огромные плакаты «Пушкинской недели», всюду – в учебных заведениях, в театре, в городском зале – бесконечные репетиции. Все газеты – на самых разнообразных языках и всех направлений – пестрят именем А.С.Пушкина. Имя Пушкина не сходит с уст».

Массовые памятные мероприятия продолжались до лета. Они прошли во всех городах Закарпатья и даже во многих селах.

«Пушкин является светочем и для карпаторусской литературы», – отмечал, например, открывая пушкинский вечер в поселке Нижние Верецки, местный учитель Дмитрий Цыганин.

Своё выступление он закончил словами:

«Да здравствует русский литературно-пушкинский язык среди наших седых Карпат, на славу и пользу всем верным сынам Карпатской Руси».

В городе Тячев пушкинский вечер открывал депутат чехословацкого парламента Павел Коссей.

«Пушкин – наш, – отметил он. – Мы – русские и всегда будем с гордостью именовать себя русскими, чувствуя свою связь с великим русским народом».

Тогдашнее чествование памяти Пушкина в Закарпатье весьма показательно. Этот край никогда не входил в состав Российской Империи. Ни одного дня там не проводилась так называемая «русификация». И, тем не менее, подкарпатские русины считали Пушкина своим поэтом. Своим – русским.

1937 год. До начала насильственной украинизации оставалось совсем немного времени. Но это, как говорится, совсем другая история.