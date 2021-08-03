«Подкиньте голосов» – ещё один союзник КПРФ расшаркался перед навальнистами

03.08.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов считает несправедливым сегодняшний судебный приговор Любови Соболь и вообще – «гонения» на либеральную оппозицию. Жена Удальцова баллотируется в Госдуму РФ от КПРФ.

Об этом он заявил сегодня в эфире «Эха Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там никакой справедливостью не пахнет – ни у Соболь, ни у других сторонников Навального. Кто там кого спровоцировал, какие коварные планы были осуществлены какими разведками, мы долго можем рассуждать. Но задача была спровоцировать либеральный спектр оппозиции на обострение, и на этом потом отыграться. Власти этого добились и обрушили репрессии на этот либеральный несистемный спектр. Я этим людям сочувствую. Понятно, что идейно мы расходимся, но сейчас идет расправа, показательная зачистка. Да, может быть, где-то зимой наши товарищи Соболь и Навальный показали слишком сильную часть с Западом, вольно или невольно. Власть тут же этим воспользовалась, всех обвинила, что они иноагенты, навесила эти ярлыки. Но реальных иноагентов там можно по пальцам пересчитать. Большинство сторонников Соболь и Навального – никакие не иноагенты, а переживают за нашу страну», – уверяет Удальцов.

Он считает, что блогера-уголовника Алексея Навального «отравила власть», хотя и с оговорками.

«Само отравление Навального – это провокация. Кто за ней стоит, есть разные версии. В оппозиционной среде есть версия, что это власть руку приложила. Есть версия, что это из-за границы постарались – втемную использовали Алексея. Мне, конечно, ближе первая версия. Но человека поставили в такую ситуацию, его обозлили, можно сказать, вывели за флажки и подтолкнули к резким действиям. Вывели людей на улицы, показали связь с западными странами. Тут же власть это использовала», – рассуждает Удальцов.

Примечательно, что на своем телеграм-канале он дал ссылку на интервью с припиской «В тылу либералистического врага», хотя никаких антагонистических либералам тезисов не озвучил, наоборот, старался понравиться аудитории «Эха». В своих мотивах он откровенно признался.

«Я думаю, что и сторонники Навального, и многие либералы проголосуют за нас, потому что во многих округах мы — основные конкуренты „Единой России“, что вписывается в основную концепцию „умного голосования“. И на либеральном фланге – это «Яблоко», – попросил голосов у либералов Удальцов.