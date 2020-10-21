Подключилась армия: в Крыму разворачиваются грандиозные работы по водоснабжению полуострова

21.10.2020, Москва, Елена Острякова

Правительством РФ разработан и утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения в Республике Крым и Севастополе, который рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с общим объёмом необходимого финансирования 48 миллиардов, в том числе 45,9 миллиарда за счет средств федерального бюджета, остальные средства – за счет средств региона.

Об этом вице-премьер правительства Марат Хуснуллин доложил сегодня президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот план входят и разработка новых месторождений подземных вод (к счастью, там есть запасы воды), и строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения. Также мы рассматриваем опреснение воды и рассматриваем, конечно же, приведение в порядок и капитальный ремонт существующих объектов инфраструктуры. Там тоже достаточно изношенная инфраструктура и большие потери», – цитирует Хуснуллина официальный сайт Кремля.

Он отметил, что по прогнозу, в четвертом квартале 2020 года в Крыму остается сложная ситуация, вызванная маловодьем. Водность рек будет варьироваться в основном от 10 до 60 процентов от нормы. Такой ситуации не было в последние несколько десятков лет.

«В настоящее время из 14 мероприятий восемь мероприятий плана уже реализуются. Для реализации первоочередных мероприятий правительством выделены 5,83 миллиарда рублей из Резервного фонда, в том числе 4,95 миллиарда рублей – на строительство водозабора на реке Бельбек и водовода, сопутствующей инженерной инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера для Севастополя.

Лимиты доведены до Минобороны. Минобороны развернуло работы по этим объектам, работают уже 144 человека и 45 единиц техники. Планируем, что в ближайшие две недели еще порядка 200 человек будут мобилизованы и дополнительно будет мобилизована техника», – сказал Хуснуллин.

Кроме того, Росгеология ведет разведку водозаборов для увеличения использования подземных вод на существующих водозаборах.

«До конца года до 10 буровых установок зайдет и будет работать; сейчас уже шесть работает. Будет пробурено 30 скважин, из них 22 скважины уже будут подавать воду в сеть. Также мы опережающими темпами начали строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя. Эти мероприятия позволят избежать ограничений использования воды в Симферополе в целом, и в Севастополе», – отметил вице-премьер.

В план также включено строительство водоводов от Чернореченского водохранилища для водоснабжения Севастополя и строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса – пока мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки каждая.

В целом реализация плана позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Крым и Севастополь в объеме более 300 тысяч кубометров в сутки, из них для Крыма – не менее 209 тысяч кубометров в сутки, а для Севастополя – не менее 100 тысяч кубических метров в сутки.