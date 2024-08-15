Подключится Белоруссия и начатое под Курском за здравие закончится за упокой – Золотарев

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинцы очень рано начали радоваться успехам ВСУ в Курской области.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы очень рано начали радоваться успехам ВСУ в Курской области. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы забываем о факторе Беларуси – всё-таки член ОДКБ, молчат. А боевые действия идут на канонической территории России. Как знать, не получим ли мы ещё тысячу с лишним километров фронта на границе с Беларусью. Тем более, новости о беспилотниках, то, что там выдвинулись белорусские военные, техника, это настораживает. Знаете, очень часто многие военные операции, которые начинались за здравие, заканчивались за упокой. Помните, в 2014 году какой бодрый настрой был в начале Иловайской операции, вот ещё немного, додавим, но чем всё обернулось? Иловайской трагедией. …

Этот ответный ход может быть заходом на территорию Украины с целью отрезать эту группировку в Курской области. Или из Белоруссии. Понимая, что избыточного количества резервов у ВСУ точно нет. Поэтому пока неизвестно, чем всё это может обернуться», – сказал Золотарёв.

«Да, рапортуют, понятно, что эти новости духоподъёмные для ВСУ, для населения, но очень часто подобная эйфория заканчивается большими разочарованиями. Дай Бог, чтобы этого не случилось и в этот раз. Пить шампанское ещё слишком рано. У нас очень многие последние несколько дней, там, троллят россиян, танцы с бубнами, броня крепка и танки наши быстры. Но рано. Ой, рано», – предупредил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть