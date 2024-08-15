Подключится Белоруссия и начатое под Курском за здравие закончится за упокой – Золотарев

Украинцы очень рано начали радоваться успехам ВСУ в Курской области.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы забываем о факторе Беларуси – всё-таки член ОДКБ, молчат. А боевые действия идут на канонической территории России. Как знать, не получим ли мы ещё тысячу с лишним километров фронта на границе с Беларусью. Тем более, новости о беспилотниках, то, что там выдвинулись белорусские военные, техника, это настораживает. Знаете, очень часто многие военные операции, которые начинались за здравие, заканчивались за упокой. Помните, в 2014 году какой бодрый настрой был в начале Иловайской операции, вот ещё немного, додавим, но чем всё обернулось? Иловайской трагедией. …

Этот ответный ход может быть заходом на территорию Украины с целью отрезать эту группировку в Курской области. Или из Белоруссии. Понимая, что избыточного количества резервов у ВСУ точно нет. Поэтому пока неизвестно, чем всё это может обернуться», – сказал Золотарёв.