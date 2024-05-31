Подключив Украину, Молдова начала газовый шантаж России

Алексей Логофет.  
31.05.2024 13:16
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Молдова, Приднестровье, Украина, Энергетика


Молдова и Украина заключили неофициальную договорённость о продолжении поставок природного газа в ПМР после 2024 года, когда истечет срок транзитного соглашения Украины с РФ. Об этом сказал министр энергетики Виктор Парликов агентству Bloomberg News 30 мая.

Согласно предварительным условиям, в качестве нового маршрута доставки российского газа в Приднестровье рассматривается газопровод «Турецкий поток» – единственная магистраль, позволяющая поставлять «голубое топливо» из России в Европу. Этот маршрут дороже прямых поставок, но, по словам молдавского министра, все дополнительные расходы лягут на «Газпром».

Молдова и Украина заключили неофициальную договорённость о продолжении поставок природного газа в ПМР после...

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Парликов заявил, что Молдова не будет препятствовать газовому транзиту, но одновременно не будет выступать в качестве государственного гаранта по газовому транзиту. Иными словами, если «Турецкий поток» будет взорван – в Кишинёве умоют руки. То есть Молдова намерена продолжить шантаж Москвы существующим долгом за газ и отрезанностью Приднестровья.

«Это был политический проект Кремля, направленный на поддержание иллюзии независимости на левом берегу Днестра за счет де-факто бесплатных поставок газа. Если они откажутся от этого региона и от финансирования этого региона, хорошо, но мир в этом регионе должен знать это. Мы, безусловно, позаботимся о наших гражданах. Есть затраты, и этот финансовый пакет будет сопровождаться некоторыми условиями и обсуждением скорости реинтеграции. Если игра за независимость окончена, давайте обсудим политическую реинтеграцию», – заявил Парликов.

Если Россия по причине долга откажется поставлять газ, Кишинев угрожает запустить программу «добровольно-принудительной реинтеграции» в обмен на поставки газа. Блеф Кишинёва очевиден: Молдова не может отказаться от электричества, вырабатываемого Кучурганской ГРЭС на территории Приднестровья. Совсем рядом идут военные действия, все остальные маршруты крайне нестабильны, Кучурганская ГРЭС – наиболее безопасный поставщик электричества в правобережную Молдову, для чего нужен российский газ.

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