Подконтрольная Киеву Луганщина оказалась на грани энергетического коллапса

19.08.2019, Киев, Игорь Петров

Запасы угля на Луганской ТЭС исчерпаны, а возможности пополнить их нет из-за блокады неподконтрольных правительству Украины территорий.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На севере Луганской области сложилась такая ситуация: уже недели две нет угля на Луганской ТЭС. Его нельзя привезти из России, других дорог нет. Что делали чиновники, правительство Гройсмана четыре года? Ситуация создалась не в этом году, еще в 2015 году. В 2017 году прекратили поставки угля с неподконтрольных территорий и уже тогда все стало ясно. Ничего не было сделано. Более того, должны были построить подстанцию Кременная, 1,2 млрд из бюджета было выделено, есть основания полагать, что с коррупционными схемами.

Что мы имеем сейчас? Две воздушные линии, которые идут на север Луганищины привели в более-менее адекватное состояние, но они маломощные. И если ситуацию не решить кардинально, или построить железную дорогу или подстанцию Кременная, или разблокировать поставки угля, через какое-то время люди – а там сотни тысяч абонентов – просто останутся без электроэнергии. На нашей, подконтрольной территории. Вот вам качество работы наших прекрасных госуправленцев! Почему никто не отчитывался все эти годы?», – сказал Марунич.