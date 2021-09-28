Подконтрольный иностранному капиталу Яндекс задавил незаконной цензурой российские СМИ – юрист

28.09.2021 19:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Поисковик Яндекс, имеющий стопроцентное иностранное финансирование, навязывает российским СМИ свои внутренние нормы и правила.

Об этом на круглом столе в Москве заявила юрист Светлана Земскова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яндекс занимается цензурой. Он позволяет себе в отношении наших российских СМИ выносить предупреждения, блокировать их как партнеров, не пускает их на информационный рынок. Так произошло с Регнумом. Они вынесли ему предупреждение по совершенно надуманным основаниям. Регнум был вынужден разбираться в юридической составляющей политики Яндекса и подал заявление в прокуратуру», – сказала Земскова.

По ее словам, внутренние правила Яндекса вступают в противоречие с российским законодательством:

«Яндекс создал свои внутренние правила, удобные для него. Он ограничивает выход российских юридических лиц на информационный рынок, руководствуясь только своими правилами. Яндекс может вынести предупреждение любому российскому СМИ на основании «оценочных суждений или формулировок заголовков».

29 статья конституции РФ гарантирует нам право высказывать оценочное суждение и мнение о событиях. Если СМИ в течение трех месяцев не выполняет правила Яндекса, их выкидывают из программы и ограничивают в доступе. Получается, что конечный потребитель, российское общество, не может найти информацию о тех или иных событиях», – сказала Земскова.

По ее мнению, примеры заголовков, которые Яндекс приводит как приемлемые, нарушают российское законодательство.

Информационное агентство Регнум направило Генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление, в котором говорится, что выявлен факт осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса в нарушение действующего законодательства.

«Существенную долю рынка информационных технологий Российской Федерации занимает и фактически контролирует зарубежная корпорация, Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды)», – говорится в заявлении.

При таких обстоятельствах заявитель полагает, что для устранения выявленных нарушений закона в сложившейся ситуации необходимо принятие мер прокурорского надзора, поскольку в деятельности «Яндекса» усматривается потенциальная угроза безопасности государства.