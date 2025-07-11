Подковерная грызня в Киеве: Ермак собирается расправиться с Будановым

Максим Столяров.  
11.07.2025 15:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Глава украинского офиса президента Андрей Ермак расправился со всеми влиятельными группами в окружении Зеленского и фактически стал единоличным правителем страны.

Об этом на канале «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава украинского офиса президента Андрей Ермак расправился со всеми влиятельными группами в окружении Зеленского...

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«Воспользовавшись особыми отношениями с Зеленским, а у него с ним особые отношения. Все знают, что Зеленский ездит в командировки – жену не берёт, а Ермака берёт, у них номер соединён дверью и так далее. Злые языки говорят, что эти отношения больше, чем дружба.

Ермак воспользовался этими отношениями и получил под контроль практически всего Зеленского. Он сидит у него в кабинете, все решения, которые Зеленский принимает, он в них участвует, он назначает всех этих людей», – сказал Царёв.

«Вначале, когда Зеленский пришел к власти, у него было минимум 6 групп, которые участвовали в его избирательной кампании, которые имели доступ к его телу, поставляли информацию, решали вопросы. Последовательно Ермак со всеми расправился.

Коломойский в тюрьме сидит. Единственные, кто остался – это Арахамия, Буданов, ну и в какой-то степени примкнувший к ним Шмыгаль. Почему его и хотят поменять. Сейчас Ермак хочет добить эту группу Буданова и Арахамии», – подытожил эксперт

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