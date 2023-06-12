«Подкрадывается зрада» – в Киеве с ужасом ждут реакции Запада на «контрнаступ»

Вадим Москаленко .  
12.06.2023 22:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если начавшееся наступление ВСУ захлебнётся, так и не достигнув серьёзных успехов, страны западного блока потребуют от Киева сворачивания боевых действий.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил местный политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если начавшееся наступление ВСУ захлебнётся, так и не достигнув серьёзных успехов, страны западного блока...

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Ведущий поинтересовался судьбой Украины в случае, если наступление ВСУ захлебнётся и в течение пары недель не принесёт ощутимых результатов.

«Для нас могут наступить тяжёлые времена в плане военной помощи. Там осталось на два миллиарда, а впереди… что там в сентябре решит на следующий год – не ведаем. А содержание миллионной армии – это ресурс, техника в таком объёме, в каком украинская экономика не в состоянии обеспечить», – пожаловался Золотарёв.

Политолог подчеркнул, что таким образом Вашингтон может диктовать Киеву любые условия.

«Поэтому как бы мы ни хорохорились, нас могут поставить перед фактом. А задачей украинской стороны будет найти этому адекватное и красивое объяснение, не больше.

Поэтому если всё зайдёт в позиционный тупик, и наступление забуксует, то не исключено, что подкрадётся и зрада, когда в добровольно-принудительном порядке нас будут усаживать за стол переговоров», – добавил он.

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