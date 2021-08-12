Подкуп и угрозы действуют: Западу удалось парализовать окружение Лукашенко – политолог

В дни Беломайдана со всеми членами белорусского правительства велись переговоры о «переходе на сторону революции».

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно министр Макей (министр иностранных дел – ред.) признался. Из тех министров, которых я знаю, были такие выходы. Думаю, и на других тоже. Они начались еще с весны прошлого года.

Такая торговля: когда вы перейдете на сторону света. Попытка купить, запугивания, влияние на семью. Я впервые об этом говорю. Что любопытно, делали это друзья, однокурсники, одноклассники, друзья жен. Использовали ближний круг, чтобы повлиять на достаточно высокопоставленную фигуру. Хотели привести к расколу элит, к расколу белорусского истеблишмента», – сказал Гигин.