Подкуп и угрозы действуют: Западу удалось парализовать окружение Лукашенко – политолог
В дни Беломайдана со всеми членами белорусского правительства велись переговоры о «переходе на сторону революции».
Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно министр Макей (министр иностранных дел – ред.) признался. Из тех министров, которых я знаю, были такие выходы. Думаю, и на других тоже. Они начались еще с весны прошлого года.
Такая торговля: когда вы перейдете на сторону света. Попытка купить, запугивания, влияние на семью. Я впервые об этом говорю. Что любопытно, делали это друзья, однокурсники, одноклассники, друзья жен. Использовали ближний круг, чтобы повлиять на достаточно высокопоставленную фигуру. Хотели привести к расколу элит, к расколу белорусского истеблишмента», – сказал Гигин.
По словам профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, его удивило, что в разгар протестов никто из чиновников не делал заявлений в поддержку президента Александра Лукашенко.
Спасибо!
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