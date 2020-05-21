Подлецы снова рядили Одессу в вышиванку. Не налезла

21.05.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Как известно, нельзя быть чуть-чуть беременной, на половину гениальным или слегка фашистом. И только в Одессе, где есть выражение «еле-еле поц», такая полумера возможна. Это когда кто-то настолько убог, что даже не дотягивает до поца.

На этот раз в упомянутой рубрике победил Департамент культуры и туризма Одесского горсовета. Чиновники данного, подчеркну, культурного ведомства предложили одесситам высморкаться в занавеску и протереть ботинки котом. Процитирую пресс-службу департамента: «Ежегодно, с 2006 года, в третий четверг мая в мире празднуют День вышиванки. В этом году из-за всеобщего карантина День вышиванки пройдет только в режиме онлайн, без массовых мероприятий». Ай-ай-ай — а то ж в предыдущие годы такая давка была — прямо Хендрикс на Вудстоке, похороны Сталина, «Металлика» в Лужниках. Угу, ага. Ну не налазит вышиванка на Одессу — мала!

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Так вот… в желании выслужиться чиновники предложили одесситам принять участие во флешмобе ко Дню вышиванки: «Для этого нужно на своей странице в сети Фейсбук разместить фото в вышиванке и подписать «С Днем вышиванки, Украина!».

Хотя некая прозорливость у чиновников все же присутствовала, ибо после акции они пригласили участников отпраздновать ее на концертную площадку «Ракушка» в местном парке. Для понимания — площадки для выгула животных и то больше.

Поди смекнули, что желающих соберется… короче, как в школе учителя говорили «лес рук». Ведь в Одессе большая проблема с сумасшедшими, которые на каждом шагу кричат о своем сомнительном происхождении и мнят себя высшей расой исключительно потому, что изъясняются на корявом суржике, приводящем в ужас учителей – как русской, так и украинской словесности, и шастают везде в шитой петухами рубахе.

Повальное перекрашивание и пляски на задних лапах перед украинской хунтой начались в рядах одесских держиморд в 2014 году. На самом деле, им лишь бы отчитаться, поэтому складывается впечатление, что за происходящим ранее они вовсе не следили. Новейшую историю не знают, хотя это необходимо, чтобы верно прислуживать. Смелее надо быть! Креативнее.

Хотите, научу? Помнится, во времена Ющенко выходила такая газета «По-украински». Однажды в ней была напечатана статья под названием «На паспорт варто фотографуватися у вишиванках». Что, Департамент культуры и туризма, слабо? Хотя, да — полномочий не хватает. А посему — флешмоб, так флешмоб!

Но – как же извечная одесская фишка про многонациональный город? Я уже догадалась, что по логике одесских чинуш, без такого предмета одежды как вышиванка и напутать можно — русского от украинца не отличить. Тогда, дабы избежать сумятицы, пока эту самую национальность в документы не вернули, надо бы неукраинцев тоже обязать какие-нибудь знаки отличия носить. Русскому — балалайку. Молдаванин пусть с мамалыгой ходит. Болгарин с портретом Киркорова. А идиотов и так видно — по вышиванкам.

Но эта убогость! Это заискивание перед хутором от лица якобы всех безвышиваночных жителей Города-Героя. Фу. Главное, что какая-нибудь толерантная гнида обязательно возразит что-то дежурное: «Чиновники тоже люди, часть системы, бла-бла, им детей кормить надо, «а вы бы что делали?», их можно понять».

Э, нет — возражу им я: понять можно, например, курьеров по доставке еды, которые в мороз на своих великах по гололеду продукты развозят. Это у них дети голодные. А чинуши… Впрочем, черт с ними! Ведь это им, в конце концов, потом объяснять, почему памятник Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, известному на весь мир Дюку, при их каденции в деревенское рубище обряжали. Перед историей отвечать. В разделе «Оккупация».

И, да, вот это слюнявое, про украинские веночки в детских садиках, мальвы и «вышиванка не виновата» — вещать тоже не надо. Все это еще можно было обсудить, не спорю. Но до 2 мая 2014 года.