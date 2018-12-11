Подленько: Украинскую бронетехнику стянули к линии фронта и спрятали в детсаду

11.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные стягивают боевую технику к линии фронта, пряча на территории гражданских объектов, в том числе, в детских садах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населенного пункта Войтово обнаружены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и бронетранспортер БТР-4, в населенном пункте Макарово три БТР-4 и две БМП, стоящие между жилыми домами. В населенном пункте Золотое-3 четыре БМП размещены на территории детского сада, занятого подразделением ВСУ. Также в жилых кварталах размещены 10 БМП и один бронеавтомобиль КрАЗ «Кугуар» с крупнокалиберным пулеметом», – рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, добавил он, в районе населенного пункта Муратово зафиксирован зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».