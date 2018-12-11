11.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Подленько: Украинскую бронетехнику стянули к линии фронта и спрятали в детсаду

Украинские военные стягивают боевую технику к линии фронта, пряча на территории гражданских объектов, в том числе, в детских садах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В районе населенного пункта Войтово обнаружены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и бронетранспортер БТР-4, в населенном пункте Макарово три БТР-4 и две БМП, стоящие между жилыми домами. В населенном пункте Золотое-3 четыре БМП размещены на территории детского сада, занятого подразделением ВСУ. Также в жилых кварталах размещены 10 БМП и один бронеавтомобиль КрАЗ «Кугуар» с крупнокалиберным пулеметом», – рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, добавил он, в районе населенного пункта Муратово зафиксирован зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть