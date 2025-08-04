Подлодки Трампа оказались связаны с педофильским скандалом
Президент США Дональд Трамп, объявший, что после перепалки в соцсетях с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым, распорядился отправить куда-то две подводные лодки, всего лишь пиарится и пытается отвлечь американцев от внутренних проблем.
К такому выводу приходят политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что фарс Трампа насчет подлодок напоминает затянувшуюся, несмешную шутку.
«И направлять элитарную технику из-за того, что тебя в соцсетях обидели – как-то несерьезно», – сказал Межевич «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что в США «командиры не могут просто так отправиться «посмотреть закат» на островах Фиджи или к берегам России, чтобы напугать нашего экс-президента», поскольку все жёстко регламентировано.
«Поэтому разговоры о том, что Трамп лично посылает подлодки к России скорее относятся к пиару и политическим играм, чем к реальным действиям», – говорит эксперт.
По его словам, в США не хотят ядерной войны с Россией.
«Их цель — не война, а капитуляция и ослабление России. Они рассчитывают, что, если к нам «приплывут» две подлодки, мы испугаемся и подпишем все нужные документы, включая капитуляцию с репарациями, чего, конечно же, не будет», – подчеркнул Межевич.
Политолог-американист Малек Дудаков выделяет де причины, по которым Трамп поднял тему с подлодками. Во-первых, ему очень хочется показать силу в переговорном процессе с Россией и продемонстрировать, что он якобы может оказывать какое-то давление на Россию.
Второй причиной американист называет внутренние причины.
«Здесь, думаю, две истории. Первая — дело Эпштейна, которое развивается. Сейчас мы видим, что, судя по всему, заключена сделка со следствием у Джилл Максвелл, подельницы Эпштейна. Ее перевели из тюрьмы строгого режима в тюрьму с облегчённым режимом. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытается освободить Максвелл, чтобы она не сообщала никаких фактов о связях Трампа с Джеффри Эпштейном.
Вторая история, даже более серьёзная — это хаос, который мы сейчас видим на рынке труда в США: резкое падение количества создаваемых рабочих мест и решение Трампа уволить главу Бюро трудовой статистики за публикацию таких данных. Это также вызывает недовольство у демократов и критиков Трампа. В ответ он перебивает повестку такими пустыми заявлениями про передислокацию атомных подводных флотов, хотя всем очевидно, что американский атомный подводный флот и так постоянно курсирует из одного региона в другой и, скорее всего, представлен во всем Мировом океане», – заявил Дудаков.
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