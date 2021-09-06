Подлог в подписях Булановой не убедил суд, но прокуратура встала на сторону певицы

Артистку Татьяну Буланову так и не зарегистрировали кандидатом в депутаты парламента Петербурга. Однако в прокуратуре считают, что территориальная комиссия допустила слишком много нарушений.

Городской суд Санкт-Петербурга не восстановил кандидата в депутаты регионального парламента Татьяну Буланову даже после того, как в ходе судебного заседания был выявлен подлог подписей. В своем заключении прокуратура однозначно встала на сторону истицы и так же обратилась к суду с требованием иск Булановой удовлетворить.

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«Работу ТИК №17 при повторной проверке подписных листов нельзя назвать обоснованной. Установлено множество нарушений, ответчик (ТИК№17) никаким образом не смог пояснить, почему данные избирателей предоставлены на экспертизу в таком виде, полагаю, что решение ТИК не выдерживает никакой критики. В связи с чем прошу суд удовлетворить требования административного истца», – заявил представитель прокуратуры во время разбирательства.

Из материалов суда следует, что ТИК, отправляя подписи сторонников Татьяны Булановой на экспертизу в МВД, ввел данные несуществующих людей. Таких подписей оказалось 30. Все они были внесены экспертизой в список «недостоверных». В рамках судебного разбирательства подписи избирателей анализировались уже второй раз. После первого отказа в регистрации певица Татьяна Буланова написала жалобу в Избирком. И комиссия удовлетворила жалобу. Первая повторная проверка доказала аутентичность еще 70 подписей сторонников.

Штаб Татьяны Булановой считает, что избирательные комиссии намерено затягивают восстановление в качестве кандидата певицы, чтобы помешать ей заниматься агитацией в рамках избирательной кампании. Есть высокая вероятность того, что членов избирательных комиссий используют в качестве административного ресурса группы политического влияния в Санкт-Петербурге. На это указывает и высказанное недовольство со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Подделывать подписи сторонников Татьяне Булановой просто не за чем. Она более чем узнаваемый человек и пользуется искренней поддержкой петербуржцев и россиян. Согласно последнему исследованию социологов, она обошла в рейтинге популярности и узнаваемости даже лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Татьяна Буланова зарегистрирована в качестве кандидата в Государственную Думу от партии «Родина». Право быть кандидатом в региональный парламент ей приходится доказывать через суд.