Подмоченная репутация Зеленского

14.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя называть человеком слова и дела.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ

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Украинский президент Зеленский, подобно птице Феникс, пытается из руин возродить свой рейтинг народного доверия и перед грядущими региональными выборами на Украине заигрывает с народом и всеми, с кем только можно.

Через видео-обращение «слуга» предупредил граждан страны, что в день выборов задаст им 5 главных вопросов. При этом пан Зе и думать забыл о том, что главный вопрос ему давно задали сами украинцы: когда он начнет выполнять Минские соглашения и прекратит войну против Донбасса?

Предполагаю, что ответ на этот вопрос от самого Зеленского украинскому народу услышать не суждено.

Зато экс-глава его Офиса Андрей Богдан, уволенный гарантом Конституции Украины в 11 февраля текущего года, в интервью журналисту Дмитрию Гордону четко ответил, что выполнять условия Минских договоренностей украинские «керманичі» не собираются. В то же время Богдан подчеркнул, что жители Донбасса «не готовы отходить от Минских соглашений». Замкнутый круг украинской политики.

ЗЕ И КО, ОБМАНУВШИЕ ПУТИНА

Более того, Богдан косвенно подтвердил, что укрочиновники заинтересованы в военном конфликте и ожидают больших денег за так называемую сдачу территорий Украины. Почему-то украинские политики забывают, что именно жители Крыма и Донбасса отказались быть частью страны, в которой правит бал радикальная улица.

Богдан прямо говорит и о том, что «Зеленский и Ко «кинули» президента Российской Федерации Владимира Путина, которому дали множество обещаний, не выполнив ни одного». Бывший глава Офиса президента Украины сделал особый акцент на томгм, что Владимир Владимирович с искренним уважением отнесся к Зеленскому на их первой и пока единственной встрече «в нормандском формате», которая состоялась 9 декабря прошлого года в Париже. Жесткий, грамотный и прагматичный российский лидер, по словам Богдана, хотел найти решение украинской проблемы.

Но Зеленский, как булгаковский Шариков, своими дальнейшими изречениями и поступками доказал, что не достоин аванса, выданного российскии лидером.

Человеком слова и дела украинского президента назвать нельзя. На пресс-конференции, посвященной первому году президентства, бывший (???) комик заявил, что будет бороться за Минские договоренности до конца. Но стоит обратить внимание, что целью, которую ставит перед собой шестой (цифра-то какая!) украинский президент, является не остановка кровопролития в Донбассе, а усиление санкций против Российской Федерации. Уж настолько его завербовали заокеанские спецслужбы, что ненависть к России у него превыше достижения мира в стране.

Неукоснительное выполнение условий Минска пан Зе декларировал неоднократно. Но, к примеру, в марте 2020 года в интервью английской газете «Гардиан» Зеленский заявил, что Украина в одностороннем порядке перечеркнет Минские соглашения, если стороны конфликта не придут к соглашению до конца года. Второй стороной конфликта укрополитики бездумно называют Россию, наотрез отказываясь от переговоров с представителями Донбасса, который обстреливают уже седьмой год. Часики тикают. До конца года осталось чуть больше двух месяцев. Что будет дальше – активная фаза войны?..

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОБРАЗ

Бывший соратник Зеленского Богдан убежден, что пан Зе потерпел крах. Ему был дал шанс войти в историю миротворцем и лидером, который уберет с лица Украины политическую грязь,

оставленную его предшественниками. Но украинский комик-президент доказал всему миру, что является собирательным образом предыдущих украинских президентов, распродающих страну и бросающих ее останки в бездну.

Так исторически сложилось, что практически все украинские президенты вели себя в отношении братской России, откровенно говоря, по-свински.

К примеру, второй украинский президент Леонид Кучма вёл якобы дружественную, но все же неоднозначную политику по отношению к России.

Расовое «превосходство» украинцев пытался показать в каждой строке собственноручно написанной книги «Украина – не Россия», вышедшей в 2003 году.

«Русские больше живут «по понятиям», тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон (время показало, что дела обстоят с точностью до наоборот) и порядок», – писал Леонид Данилович в своем «труде», которым попытался вбить клин в дружбу братских народов.

Будучи лидером в украинской политической подгруппе в Минске, он ни на секунду не допускал возможности диалога с представителями народных республик.

Ответственность за выполнение Минских соглашений «украино-не-российский» президент возлагал на кого угодно: Россию, Францию, Германию, но никак не на Украину.

Третий украинский президент Виктор Ющенко, возглавивший «помаранчевую» революцию, внёс ещё больший разлад в украино-российские отношения. Но все же, пытался усидеть на двух стульях: то обвинял Россию в геноциде украинского народа в 1932-1933 годах, то заявлял, что Украина намерена развивать добрососедские отношения с Северным Соседом.

Именно Ющенко позволил украинским радикалам вновь поднять голову в «незалежной». А в период постмайданной Украины президент-пчеловод (именно таким он запомнился украинцам) неоднократно выдвигал Российской Федерации обвинения в причастности во множестве вооруженных конфликтов в Европе. Знакомая риторика западных марионеток…

Квинтэссенцией русофобской политики и украинской агрессии в отношении Донбасса стал период правления «шоколадного» Петра Порошенко. Он накалил ненависть оболваненных пропагандой украинцев ко всему русскому до предела и стал виновником гибели мирных жителей народных республик.

Именно Порошенко ввёл в украинском политикуме моду перекладывать ответственность за братоубийственную войну на Россию и первым позволил себе фамильярности в адрес российского президента Владимира Путина.

Более того, порошенковский лакей Андрей Дещица, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года, вовсе опустился ниже плинтуса, устроив с радикалами оскорбительные песнопения, адресованные российскому лидеру. И эти люди были первыми лицами украинского государства…

При этом, последователь Порошенко и Дещицы – шестой (нет, ну всё-таки, какая цифра!) президент Зеленский подмочил свою репутацию окончательно и бесповоротно.

Как подчеркнул его бывший соратник Богдан, сегодня отношение России к пану Зе кардинально поменялось. Нынешнее общение Зеленского и Путина экс-глава Офиса называет «дипломатическим провалом». И всё, опять-таки, «благодаря» неумению украинского комика держать данное слово.

Хочу отметить, что о недипломатичности и глупости Зеленского говорит даже его бывший товарищ, человек, за руку притянувший его в президентское кресло.

Поэтому украинскому народу стоит задуматься, куда их приведет лидер, привыкший «на ушко» получать указания и план дальнейших действий?..