Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

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Минувшей ночью Украина предприняла масштабную атаку против ряда регионов РФ, включая столичный.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Минобороны РФ и представители власти на местах.

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«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа. 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», – отчиталось Минобороны.

При этом об ущербе в российском оборонном ведомстве традиционно не сообщалось.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО работала по БПЛА в Люберцах, Раменском, Домодедово, Подольске. В аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы был объявлен план «Ковер»., предусматривающий задержку рейсов как на взлет, так и посадку.

В Раменском один из дронов попал в многоэтажный дом на Спортивном шоссе, где загорелись несколько квартир. Кроме того, поражены дома на Фабричной и Высоковольтной улицах.

В результате удара в Раменском погибла женщина, несколько человек получили ранения.

Кроме того, был атакован подмосковный аэродром Жуковский, где обломки, как утверждает Собянин, упали на взлетно-посадочную полосу.

Власти Тульской области заявили, что обломки беспилотников упали на территорию одного из объектов топливо-энергетического комплекса.

На Украине ожидаемо не скрывают своей радости.

«Не знаю успешны были ночные атаки наших БПЛА по рашке или нет, но если пи…ры не соврали и действительно было по меньшей мере 144 единицы наших ударных дронов, то такое количество уже ни фига себе достижение. Напоминаю, что даже рашка не может позволить себе запуск такого количества дронов за одну ночь, по крайней мере, я не могу упомянуть такие случаи», – комментирует налет в своем паблике офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Стоит заметить, что ночь российские дроны тоже атаковали Украину. Воздушные силы ВСУ сообщили, что смогли уничтожить 38 из 46 запущенных беспилотников.