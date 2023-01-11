Поднаторевший в мокрых делах Ходорковский пытался натравить Деда Мороза на Путина

Елена Острякова.  
11.01.2023 22:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 265
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглый олигарх Михаил Ходорковский на Новый год загадал смерть президента РФ Владимира Путина.

В этом он признался в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый олигарх Михаил Ходорковский на Новый год загадал смерть президента РФ Владимира Путина. В...

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«Мне ужасно понравилась картинка, как Дед Мороз перелистывает письма и говорит: ребята, вы совсем озверели, ну не киллер я. Я считаю, что Путин на сегодняшний день это тот человек, который уничтожает не только Украину, он уничтожает Россию. И мне как человеку, который себя все-таки с Россией идентифицирует, это крайне больно. Чем скорее он уйдет, тем для России будет лучше», – вещал Ходорковский.

Путин амнистировал в 2013 году Ходорковского, который отбывал срок за мошенничество, хищение нефти и легализацию доходов от ее продажи. После освобождения олигарх уехал за рубеж и развил бурную антироссийскую деятельность. В 2020 году в одном из интервью Путин назвал Ходорковского «жуликом, имеющим отношение к заказным убийствам».

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