Поднаторевший в мокрых делах Ходорковский пытался натравить Деда Мороза на Путина

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Беглый олигарх Михаил Ходорковский на Новый год загадал смерть президента РФ Владимира Путина.

В этом он признался в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне ужасно понравилась картинка, как Дед Мороз перелистывает письма и говорит: ребята, вы совсем озверели, ну не киллер я. Я считаю, что Путин на сегодняшний день это тот человек, который уничтожает не только Украину, он уничтожает Россию. И мне как человеку, который себя все-таки с Россией идентифицирует, это крайне больно. Чем скорее он уйдет, тем для России будет лучше», – вещал Ходорковский.

Путин амнистировал в 2013 году Ходорковского, который отбывал срок за мошенничество, хищение нефти и легализацию доходов от ее продажи. После освобождения олигарх уехал за рубеж и развил бурную антироссийскую деятельность. В 2020 году в одном из интервью Путин назвал Ходорковского «жуликом, имеющим отношение к заказным убийствам».