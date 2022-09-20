«Поднимаем военчасти и народное ополчение» – Лукашенко обещает не допустить удара в спину России

Новости Украины

В условиях ныне складывающейся ситуации ни в коем случае нельзя сводить глаз с белорусско-украинской границы – именно так Белоруссия сможет выполнить свои союзнические обязательства перед Россией.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически, наша армия на острие. Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что: «ах, там вот Лукашенко, российские войска и прочее». А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом. Мы должны чётко прописать, чтобы все заранее знали, особенно в нашем обществе, каким образом мы будем защищаться, как будем обороняться», – заявил Лукашенко.

Также президент страны попросил доклад о ситуации на границе с Украиной.

«Я поручал вам, Минобороны – всем силовым структурам, с учетом уже нашего опыта, с времен начала СВО России в Украине, проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там был опыт противодействия определенный. В том числе, создание батальонных тактических групп, прикрытие границ. Какова сейчас ситуация и как мы дальше будем там действовать? И как мы будем прикрывать северо-западную границу? Там, где существуют реальные угрозы. Это для нашей армии – главное. Опять же, не нужно нас упрекать, что мы на Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю, через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», – обосновал белорусский лидер.

Он добавил, что ситуация не просто серьёзная, но даже опасная.

«Нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени? Значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части? Значит, надо её отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования», – заключил Лукашенко.