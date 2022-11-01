«Поднимаемся на борьбу»: в Болгарии решили провести общенародный референдум против вхождения страны в Еврозону

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Попытки руководства Евросоюза экстренно включить Болгарию в число стран Еврозоны натолкнулись на активное сопротивление местной общественности.

Наибольшее недовольство болгар вызывает необходимость отказа от собственной валюты лева и переход на евро. Кроме неминуемого в этом случае скачка инфляции, подорожания товаров и услуг Болгария может окончательно лишиться остатков своей независимости.

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В соглашении о проведении референдума, подписанном рядом лидеров общественного мнения Болгарии, среди которых значатся экономист Григор Сарийский, профессор Михаил Мирчев, Росен Миленов и другие, говорится:

«Болгарский народ сталкивается с историческим выбором. Наша страна потеряла свой политический, военный и даже продовольственный суверенитет, теперь они хотят посягнуть на последний символ нашей независимости – нашу национальную валюту. Теперь мы должны выбирать, безропотно ли прощаться с болгарским левом и передать Народный банк горстке назначенных бюрократов, или твердо и бескомпромиссно бороться. Будем ли мы снова принимать решения навязанной верхушки, которая давно заменила нашу Родину теплыми местечками в брюссельской администрации, или противостоять безумию и отстаивать все, что строили наши предки».

Первое организационное собрание по проведению общеболгарского референдума назначено на ближайшую субботу (5 ноября) в Софии.