Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские беспилотники продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в российском тылу. Так, минувшей ночью были атакованы несколько районов в Краснодарском крае.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА – загорание резервуара с топливом. На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал оперштаб в 3.50 по московскому времени.

При этом в утреннем сообщении Минобороны РФ Краснодарский край почему-то вообще не упоминается.

«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», – утверждает российское оборонное ведомство.

Тг-канал «Это Ростов. Новости» пишет, что атакована была нефтебаза «Лукойла» рядом с Павловской и публикует видео.

«Огромный столб дыма поднимается в небо. Тушить так же сложно, как недавно было при пожаре в Азове. Пожар закончился только тогда, когда выгорело всё топливо», – отмечает паблик.