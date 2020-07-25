Подобное к подобному: Вятрович бросился на защиту российского либерала-извращенца

25.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Один из главных кураторов процесса дерусификации и извращения исторической памяти на Украине во времена президентства Петра Порошенко – львовский депутат Верховной рады Владимир Вятрович публично поддержал либерального карельского педофила Юрия Дмитриева, получившего накануне приговор в 3,5 года колонии строгого режима за насилие в отношение несовершеннолетней приемной дочери.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Вятрович в своем блоге написал, что Дмитриев был репрессирован якобы за разоблачения Иосифа Сталина, а его дело назвал сфабрикованным.

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«Юрия Дмитриева преследуют за исследования сталинских репрессий и сохранение исторической памяти. Он много лет искал расстрельные захоронения и заключал списки тысяч убитых людей. Именно благодаря ему мир узнал о том, как погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Валерьян Подмогильный и другие украинские гении», – написал Вятрович.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия, к 3,5 года колонии.

Учитывая уже проведенный за решеткой срок, Дмитриев выйдет на свободу в начале ноября 2020 года.

Интересно, что сам Вятрович на Украине также обвиняется в уголовном преступлении. Он попался на том, что разворовал бюджетные деньги на махинациях с фуршетом, который устраивался для участников конференции, посвященной памяти жертв т.н. «голодомора» – голода в УССР, который официальный Киев теперь трактует как «геноцид украинского народа Москвой».

Однако Вятрович, избравшись в Верховную раду, получил иммунитет от криминальной ответственности.