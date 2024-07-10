Подоляк добивается от США официального разрешения на удары по пляжам Севастополя

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Советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку не нравятся конвенции, которые ограничивают нанесение ударов по таким целям как новогодняя ярмарка в Белгороде и пляж Учкуевка в Севастополе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война тоже имеет определенные правила, как это ни абсурдно звучит. В конвенциях прописано, как ее можно и нужно вести. Для минимизации потерь среди гражданского населения удары можно наносить только в темное время суток, когда гражданское население не находится в тех или иных местах скопления. Тем более, если вы наносите удары по большим агломерациям… На мой взгляд, все эти ограничения, которые затрудняют разрушение военной инфраструктуры России, должны быть сняты», – сказал Подоляк.

Он считает, что США должны разрешить Украине также бить по авиабазам в глубине территории России.