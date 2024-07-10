Подоляк добивается от США официального разрешения на удары по пляжам Севастополя

Елена Острякова.  
10.07.2024 19:55
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, США, Терроризм, Украина


Советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку не нравятся конвенции, которые ограничивают нанесение ударов по таким целям как новогодняя ярмарка в Белгороде и пляж Учкуевка в Севастополе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку не нравятся конвенции, которые ограничивают нанесение ударов...

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«Война тоже имеет определенные правила, как это ни абсурдно звучит. В конвенциях прописано, как ее можно и нужно вести. Для минимизации потерь среди гражданского населения удары можно наносить только в темное время суток, когда гражданское население не находится в тех или иных местах скопления. Тем более, если вы наносите удары по большим агломерациям… На мой взгляд, все эти ограничения, которые затрудняют разрушение военной инфраструктуры России, должны быть сняты», – сказал Подоляк.

Он считает, что США должны разрешить Украине также бить по авиабазам в глубине территории России.

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