Подоляк грозит России показать, «что такое блэкаут»

Киев якобы не имеет отношения к терактам и ударам дронов на территории РФ, однако держит постоянную связь с их исполнителями.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть разветвлённая сеть, которая создана из граждан РФ, которые имеют определённые альтернативные взгляды на то, как должна развиваться Россия, у них есть определённые инструменты. Безусловно, мы на общении с этой сетью находимся, и, безусловно, эта сеть, используя эти инструменты, в том числе дроны, будет наносить, соответственно, зеркальные удары по инфраструктуре. Они сегодня это делают. Подчеркну, это делает не Украина, это граждане РФ. Хочу подчеркнуть: мы абсолютно ответственно относимся к тому, что делаем, с точки зрения войны и мира, то есть мы наносим удары по российской военной инфраструктуре на оккупированной территории, включительно с полуостровом Крым. Сегодня это не обговаривается, потому что это война логистики – уничтожение всей военной, транспортной, логистической, складской инфраструктуры на полуострове Крым – это ключ к тому, чтобы ускорить наступательные действия Украины», – трепался Подоляк.

Он похвалил таких «граждан РФ» за агрессивность и предрёк блэкауты на территории России.

«С другой стороны, мы абсолютно ответственно говорим: да, мы знаем, что есть определённая инфраструктурная сеть людей, которые альтернативно смотрят на то, что происходит в России. Они ведут себя сегодня гораздо более агрессивно, в хорошем смысле этого слова, у них есть соответствующие дроновые инструменты, и эти инструменты будут всё больше и больше активно влиять на, например, если мы говорим про те же Курскую и Белгородскую области, то на критическую инфраструктуру. Соответственно, это будет отзеркаливанием того, что делает РФ. …Отзеркалить то, что они делают на территории Украины, чтобы они так же чувствовали, что такое жить в блэкауте», – угрожал советник Зе-офиса.