Подоляк грозит уничтожением крымских объектов по списку

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина имеет список объектов в Крыму, которые она считает незаконными и хочет уничтожить.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет список объектов в Крыму, которые она считает незаконными и хочет уничтожить. Об...

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Подоляк пригрозил также «неспокойным летом» в Крыму, назвав полуостров опасным местом.

«Смотрите, мы все видим, и мы точно эти объекты, которые являются объектами незаконного строительства или незаконного существования на нашей территории, мы будем их объективно уничтожать», – сказал чиновник.

«Но намного более глубоко мы понимаем через наших разведчиков, что, где и как, какие там между собой есть связи, и это все точно будет уничтожено. И это очень важно понимать, что Крым не является надежным местом для русских, мягко говоря. Уже очевидно, что это будет крайне опасное место в ближайшие недели, месяцы – это абсолютно объективное развитие событий», – заявил Подоляк.

 

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