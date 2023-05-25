Подоляк грозит взорвать Крымский мост и добраться до Аксенова

Анатолий Лапин.  
25.05.2023 08:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Украина хочет не просто захватить Крым, но и получить от России компенсации и расправиться с руководством полуострова. К моменту, когда это якобы станет возможным, ВСУ должны уничтожить Крымский мост.

Об этом в эфире телеканала «Дом» завил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина хочет не просто захватить Крым, но и получить от России компенсации и расправиться...

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«В Крыму ежедневно происходят определенные инциденты, учения, будем теперь называть это учениями. Постепенно их приучат к тому, что нужно очень сильно бояться Украину, которая может что-то неожиданно совершить на своей территории.

Они понимают, что эта территория точно украинская, и ни одна страна в мире, даже те нейтральные, которые вчера делали вид, что Крым – это Россия, а не Украина, делали де-факто, они сегодня все очень аккуратно: «Нет-нет-нет». И даже Россия понимает, что это не новая территория Российской Федерации, это маленькая похищенная территория у другой страны», – сказал чиновник.

Он уверяет, что в России «готовятся эту территорию отдать».

«Мы не хотим уже просто забрать мы хотим получить определенные компенсации, хотим, чтобы они нам эту территорию отдали вместе с теми коллаборантами, которые там возглавляли оккупационную администрацию, хотим, чтобы они остались, и мы с ними тогда поговорим, правильно?

И желательно было бы, чтобы в этот момент Крымский мост не работал. В момент, когда мы будем забирать Крым, желательно, чтобы Крымский мост не работал», – заявил Подоляк.

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