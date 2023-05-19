Подоляк и Буданов правильно снизили планку риторики о «контрнаступе» – Фесенко

Слишком завышенные ожидания относительно распиаренного украинского контрнаступления играют не на руку Украине.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил работающий на офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я неоднократно говорил, что не надо называть даты. Категорически. Я абсолютный противник. Я считаю – Подоляк, Буданов, неважно кто – все, кто рисовал эти радужные планы (об интервью с берегов Крыма этим летом и т.д. – ред.), слушайте, ну зачем? Это завышение планки, это формирование завышенных ожиданий эмоциональных.

Кстати, сейчас риторика поменялась, это очень заметно, официальных лиц, серьёзных лиц, кто имеет реальное отношение к армии, имеет информацию и о нашем состоянии вооружённых сил, и о российской стороне, вот, они более сдержанно оценивают ситуацию. Вот это правильно, очень правильно, я к этому призывал с начала года. Слава Богу, уже сейчас дошло, и они уже более прагматично оценивают ситуацию», – трещал он.