Подоляк и Буданов правильно снизили планку риторики о «контрнаступе» – Фесенко

Вадим Москаленко .  
19.05.2023 19:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Слишком завышенные ожидания относительно распиаренного украинского контрнаступления играют не на руку Украине.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил работающий на офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слишком завышенные ожидания относительно распиаренного украинского контрнаступления играют не на руку Украине. Об этом...

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«Я неоднократно говорил, что не надо называть даты. Категорически. Я абсолютный противник. Я считаю – Подоляк, Буданов, неважно кто – все, кто рисовал эти радужные планы (об интервью с берегов Крыма этим летом и т.д. – ред.), слушайте, ну зачем? Это завышение планки, это формирование завышенных ожиданий эмоциональных.

Кстати, сейчас риторика поменялась, это очень заметно, официальных лиц, серьёзных лиц, кто имеет реальное отношение к армии, имеет информацию и о нашем состоянии вооружённых сил, и о российской стороне, вот, они более сдержанно оценивают ситуацию. Вот это правильно, очень правильно, я к этому призывал с начала года. Слава Богу, уже сейчас дошло, и они уже более прагматично оценивают ситуацию», – трещал он.

«Поэтому наступление должно быть, оно будет, возможно, даже не одно, возможно, поэтапно это будет происходить, ведь для нас другого выхода нет», – трепался Фесенко.

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