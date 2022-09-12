Подоляк мечтает «вскрыть России мозг»

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Новости Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что навыки, приобретенные им в белорусском медвузе, пригодятся на войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью киевскому телеканалу ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мне нужно было резать людей. Я думаю, это как раз то, что сегодня нужно с учетом типа войны, которую мы ведем. Для того, чтобы изучить составляющую мозга Российской Федерации в целом», – сказал Подоляк.

Он уточнил, что изучал в вузе судебно-медицинскую экспертизу и поталогоанатомию.

«Все необходимые навыки у нас есть», – заверил Подоляк.