Подоляк мечтает «вскрыть России мозг»

12.09.2022  09:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 565
 
Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что навыки, приобретенные им в белорусском медвузе, пригодятся на войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью киевскому телеканалу ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что навыки, приобретенные им в белорусском...

«Мне нужно было резать людей. Я думаю, это как раз то, что сегодня нужно с учетом типа войны, которую мы ведем. Для того, чтобы изучить составляющую мозга Российской Федерации в целом», – сказал Подоляк.

Он уточнил, что изучал в вузе судебно-медицинскую экспертизу и поталогоанатомию.

«Все необходимые навыки у нас есть», – заверил Подоляк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть