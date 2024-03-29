Подоляк: Нам нужны кровавые бунты в России

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 15:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 631
 
Беспорядки, Война, Дзен, Россия, Украина


Украине уже нужен не выход на границы 91-го года, а дестабилизация внутренней ситуации в России, что якобы произойдет в случае поражения ВС РФ на фронтах.

Об этом в эфире интернет-канала «Подробности» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине уже нужен не выход на границы 91-го года, а дестабилизация внутренней ситуации в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Подоляк пугает европейцев, что если не дать Украине 50-70 миллиардов, то им придется тратить триллионы на свою безопасность.

«Даже не границы 91-го года, вопрос уже не в границах, а в обвале линии фронта, в тактических существенных поражениях России. Когда они начнут бежать с линии фронта с оружием в руках и ненавистью к тому же Путину, на свою территорию. А дальше нас с вами не будет волновать. Они зайдут в кровавый бунт классический, и это будет то, что нам нужно», – сказал чиновник.

«Не нам, не Украине даже, а глобальному демократическому пространству, Европе, прежде всего, это нужно. Потому что с Путиным они никогда ни о чем не договорятся, Путин всегда будет повышать ставки и говорить: «Я – главный». Это же очевидные вещи.

И тогда на безопасность Европа будет тратить не 50-60-70 миллиардов евро непосредственных военных пакетов для Украины, а 700-800-триллион, то есть, все будет идти на безопасность», – заявил Подоляк.

Стоит заметить, что Подоляк, заявляющий о поражении России на фронте, ранее обещал пить кофе на набережной Ялты летом 2023 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть