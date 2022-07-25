Подоляк намерен ударить Хаймарсами по «русской спеси», а Бастрыкин готов сбить спесь с Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Предоставление Украине более дальнобойных ракет для американских систем HIMARS ускорит завершение войны.

Такое мнение в Twitter высказал советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньшее экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный «выключатель» русской спеси», – написал Подоляк.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS, а для остановки продвижения русских сил – 50. Сегодня же в распоряжении ВСУ не больше десятка таких систем.

Тем временем глава Следкома РФ Александр Бастрыкин говорит о создании трибунала по военным преступлениям на Украине. По мнению Бастрыкна, создавать его нужно вместе с партнерами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС, а также с участием Сирии, Ирана и Боливии.

Под эгидой же ООН, по мнению Бастрыкина, создавать такой трибунал сомнительно.