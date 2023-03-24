Подоляк назвал Крым украденным у Украины «майном»

Присоединив после проведения референдума в 2014 году Крым к РФ, Москва фактически совершила «похищение имущества» у Украины.

Об этом в интервью для «Zaхid net» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В криминологии есть такое – это классическое криминализированное поведение. Вот, ты украл. Ты украл и всё равно подсознательно ожидаешь того, что тебя поймают и будут наказывать – жёстко, не жёстко, нет разницы. Абсолютно такое же поведение сегодня у России.

Они чётко понимают, что украли полуостров. Я сейчас не буду говорить о юридических процедурах, там не было никаких юридических процедур. Это была просто банальная кража нашего имущества в целом полуострова как такового», – истерил Подоляк.