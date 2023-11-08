Подоляк не оставил Арестовичу шансов на членство в НАТО

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал мирный план своего бывшего коллеги Алексея Арестовича, который сводится к отказу Киева от части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

В интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» Подоляк назвал этот план «нонсенсом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«А с чего этот человек решил, что Россия и Путин готовы к такому сценарию? Они ему это сказали? Мы тут воюем два года с Украиной для того, чтобы ее уничтожить, но мы готовы, претендуя на контроль над всей страной, сейчас удовлетвориться маленькой частью Украины, но при этом позволить ей стать частью НАТО. Мы ведь воевали, главное для нас было обеспечение безопасности России, невступление Украины в НАТО. Почему эти люди решили, что Россия, почувствовав, что она доминирует и имеет возможность повышать ставки, вдруг согласится проиграть. Потому что Украина в НАТО – значит, что территории, на которую ты так или иначе влияешь, не существует. Это же нонсенс», – сказал Подоляк.

Он назвал «эфемерным» аналогичное предложение, высказанное ранее экс-госсекретарем США Генри Киссенджером.

«В этой войне есть четкое понимание: кто-то должен проиграть. Других вариантов в этой войне не будет. Любые компромиссы будут называться оперативной паузой для подготовки следующих этапов войны», – сказал Подоляк.