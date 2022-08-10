Подоляк – немцам: «Дайте еще больше оружия, чтобы выйти на границы 1991 года»

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Новости Украины

Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel.

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«Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какой на самом деле является Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия», – сказал Подоляк.

По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.

«Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу», – добавил он.

Подоляк также отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после продвигаться вглубь на территориях, которые контролирует противник.

По словам Подоляка, Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть на линию фронта новые войска и вооружение.

«Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой», – сказал советник главы офиса Зеленского.

Он подчеркнул, что по мнению киевской власти победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ на 1991 год.

«Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну», – убеждает немцев Подоляк.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS.