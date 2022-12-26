Подоляк: Никакого мира. Только поражение России

26.12.2022  13:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украину не устроит никакой результат переговоров с Россией, если при этом не будет зафиксировано поражение Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину не устроит никакой результат переговоров с Россией, если при этом не будет зафиксировано...

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По мнению Подоляка, любой другой вариант будет означать отложенную войну.

«Никто не будет сегодня делать ту же ошибку, которую сделали в 14-м году. Вот тогда не закончили правильно историю под названием мародерский захват части территории Украины, и в итоге мы сегодня имеем масштабную войну», – сказал чиновник.

«Соответственно, для того, чтобы зафиксировать факт массовых военных преступлений Российской Федерации, война должна быть закончена проигрышем России, проигрышем, обязательно. После этого только будет запущена процедура юридической ответственности России.

Любой другой вариант, кроме проигрыша России, приведет к стагнации сегодняшней ситуации и к развертыванию следующего этапа войны. Это безусловно и очевидно», – заявил Подоляк.

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