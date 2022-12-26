Подоляк: Никакого мира. Только поражение России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину не устроит никакой результат переговоров с Россией, если при этом не будет зафиксировано поражение Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Подоляка, любой другой вариант будет означать отложенную войну.

«Никто не будет сегодня делать ту же ошибку, которую сделали в 14-м году. Вот тогда не закончили правильно историю под названием мародерский захват части территории Украины, и в итоге мы сегодня имеем масштабную войну», – сказал чиновник.

«Соответственно, для того, чтобы зафиксировать факт массовых военных преступлений Российской Федерации, война должна быть закончена проигрышем России, проигрышем, обязательно. После этого только будет запущена процедура юридической ответственности России. Любой другой вариант, кроме проигрыша России, приведет к стагнации сегодняшней ситуации и к развертыванию следующего этапа войны. Это безусловно и очевидно», – заявил Подоляк.