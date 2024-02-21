Подоляк обвинил польских фермеров в работе на Россию

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, работают в пользу России.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, работают в пользу России. Об этом в эфире...

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По словам Подоляка, если у поляков есть вопросы к Украине, то им надо обратиться к представителям киевского режима, а не протестовать на границе.

«Сегодня Россия просто в фантастической феерии находится, когда наблюдает, что творится на наших границах, потому что, снова-таки, это не про экономику – это про обиду одной сраны на другую сторону. Это ненормально, как вчера сказал президент Украины, это не может быть нормальным, потому что, если есть какие-то вопросы, в рамках протеста вы можете их реализовывать.

Но, если есть какие-то конкретные вопросы к Украине, пожалуйста, есть консультативные возможности, есть министр инфраструктуры, господин Кубраков – он абсолютно быстро реагирует на любые вопросы польской стороны, если мы что-то нарушаем трансграничное, но мы этого не делаем, наоборот, мы всегда идем навстречу Польше», – чиновник.

«Смотрите, Украина даже во время войны делает две ключевые вещи. Первое – мы пробуем перестроить свое государство, чтобы оно стало более прозрачным. И в то же время, мы корректно себя ведем по отношению к партнерам, несмотря на то, что мы имеем огромные проблемы, войну с другой стороны границы, на восточной границе. И потому, безусловно, России это нравится», – заявил Подоляк.

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