Подоляк обвинил польских фермеров в работе на Россию

Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, работают в пользу России.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Подоляка, если у поляков есть вопросы к Украине, то им надо обратиться к представителям киевского режима, а не протестовать на границе.

«Сегодня Россия просто в фантастической феерии находится, когда наблюдает, что творится на наших границах, потому что, снова-таки, это не про экономику – это про обиду одной сраны на другую сторону. Это ненормально, как вчера сказал президент Украины, это не может быть нормальным, потому что, если есть какие-то вопросы, в рамках протеста вы можете их реализовывать.

Но, если есть какие-то конкретные вопросы к Украине, пожалуйста, есть консультативные возможности, есть министр инфраструктуры, господин Кубраков – он абсолютно быстро реагирует на любые вопросы польской стороны, если мы что-то нарушаем трансграничное, но мы этого не делаем, наоборот, мы всегда идем навстречу Польше», – чиновник.