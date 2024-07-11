Подоляк открестился от брата – офицера ГРУ

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 13:20
  (Мск) ,   Киев
Просмотров: 512
 
Дзен, Общество, Россия, Украина


Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк всю жизнь негативно относился к родному брату и разорвал с ним отношения после смерти родителей в 2007 году.

Об этом Подоляк заявил в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк всю жизнь негативно относился к родному брату...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Ранее в сети появилось фото с могилы Владимира Подоляка, которого СМИ называли родным братом Михаила. На фото, размещенном на могиле, Подоляк-старший запечатлен в военном мундире со множеством наград на груди, включая значок ГРУ. Советник главы офиса украинского президента уверяет, что никогда не разделял ценностей брата.

«Я должен отвечать за человека, взрослого, которого идеологически всегда иначе воспринимал, крайне негативно. Наши отношения были разрушены задолго до начала войны, даже первого этапа войны и это внутрисемейные отношения. Когда мама и папа умерли, они похоронены в Украине, это 2007 год, мы вообще перестали, иметь какие-то отношения через родителей. Но мне нравится, что я должен отвечать за взрослого человека, к которому негативно относился всю свою жизнь. Но почему – мне 52, ему – 60, почему я должен был бы нести за него ответственность?», – заявил Подоляк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть