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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк всю жизнь негативно относился к родному брату и разорвал с ним отношения после смерти родителей в 2007 году.

Об этом Подоляк заявил в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в сети появилось фото с могилы Владимира Подоляка, которого СМИ называли родным братом Михаила. На фото, размещенном на могиле, Подоляк-старший запечатлен в военном мундире со множеством наград на груди, включая значок ГРУ. Советник главы офиса украинского президента уверяет, что никогда не разделял ценностей брата.

«Я должен отвечать за человека, взрослого, которого идеологически всегда иначе воспринимал, крайне негативно. Наши отношения были разрушены задолго до начала войны, даже первого этапа войны и это внутрисемейные отношения. Когда мама и папа умерли, они похоронены в Украине, это 2007 год, мы вообще перестали, иметь какие-то отношения через родителей. Но мне нравится, что я должен отвечать за взрослого человека, к которому негативно относился всю свою жизнь. Но почему – мне 52, ему – 60, почему я должен был бы нести за него ответственность?», – заявил Подоляк.