Подоляк порадовал иноагентов «Дождя» планами захватить крупные города Донбасса до зимы

Новости Украины

Украинские вооруженные силы планируют наращивает интенсивность атак на крупные города Донбасса, чтобы добиться символических побед.

Об этом в эфире либерального телеканала «Дождь», который был внесен в реестр иностранных агентов, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас безусловно есть планы, мы хотим интенсифицировать, сейчас это уже есть по всей линии фронта, не только на южном направлении, но и вы видите на восточном на правлении, и особенно на Луганском и Донецком, усиливается интенсивность работы по тыловому инфраструктурному обеспечению российской армии для того, чтобы обескровить ее и для того, чтобы дальше пошагово выдавливать. Конечно нам бы хотелось, чтобы до зимы мы могли существенно продвинуться вперед на ряде направлений для того, чтобы зафиксировать вот эти территориальные обратные успехи и соответственно максимально деморализовать российскую армию, чтобы перестали они вот эти свои бравады, что мы сейчас то сделаем и то сделаем. За 195 дней войны ничего не сделали», – заявил Подоляк

В то же время он признал, что успехи ВСУ напрямую зависят, в первую очередь, от поставок западного вооружения.

«Безусловно такие планы есть, но это все зависит от целого ряда параметров. Один из ключевых параметров – это объем военной техники, которая нам нужна, сконцентрированная на определенных направлениях. По мере концентрации этой техники безусловно мы будем проводить все более и более интенсивные действия по деблокаде территорий. Конечно же, преимущество дается крупным городам, потому что эти города являются символичными, они до сих пор кружат голову определенной части политической элиты РФ, которая никак не может осознать, что война идет не так, как шла 2014 году и не так, как шла в 2008 году против маленькой Грузии. Она будет идти по-другому, и Украина будет до конца пытаться деблокировать в полном объеме, подчёркиваю, военным путем», – резюмировал представитель Зе-офиса.