Подоляк рассказал, что Зеленский собирается учить Си уму-разуму

Вадим Москаленко.  
24.03.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский очень ждёт звонка от китайского лидера Си Цзиньпиня, чтобы предостеречь его от контактов с Россией.

Об этом в интервью для «Zaхid net» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский очень ждёт звонка от китайского лидера Си Цзиньпиня, чтобы предостеречь...

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«Почему нам нужен разговор с Китаем? Чтобы объяснить, что Россия заинтересована уже не столько в выигрыше в войне, потому что ресурса для этого недостаточно. Россия заинтересована в стратегии затяжного конфликта, его заморозки. России нужно, чтобы этот конфликт резко понизил свою интенсивность, чтобы боевые действия были малой интенсивности, но чтобы это затянулось на год-два.

После этого Россия сделает определённую работу над ошибками, апгрейд армии и так далее, попровоцирует Европу, повыплачивает деньги для того, чтобы там были какие-то массовые протесты, политические протесты, попробует вмешаться в те или иные избирательные процессы в Европе, чтобы сформировать более хаотичную Европу, а потом опять-таки продолжить экспансию на Украину.

Это очевидно, и для России этот сценарий приоритетный. И если какая-то страна подыгрывает этому сценарию, это означает, что эта страна хочет иметь нестабильный глобальный фон безопасности. А зачем это Китаю? Это же невыгодно», – сказал Подоляк.

Он считает, что именно это нужно объяснить в личной беседе с Си Цзиньпинем.

«Если ты вкладываешься в технологию, в экономику, если ты хочешь выстраивать, то тебе вообще невыгодно иметь хаотичный мир. Потому что это только кажется, что хаотичный мир, где много опасных центров, где есть какие-то конфликты, можно контролировать. Нет, не контролируешь.

Ты будешь всё больше и больше денег тратить на внутреннюю милитаризацию, и у тебя постепенно будут нарастать проблемы неэффективного внутреннего управления и социальные конфликты. Китаю это точно не нужно, и это мы должны пояснить при личном общении», – объяснил чиновник.

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