Подоляк рассказал, как правильно обсуждать разгром ВСУ в Соледаре

В украинском обществе, особенно в информационном его пространстве, все нарративы об успехах и неудачах ВСУ должны подаваться исключительно в рамках пропаганды, которую ведёт Генштаб.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С политической точки зрения, безусловно, мы всё этом можем проговаривать, но мне кажется, что стратегически комментировать, куда зашли – это война, очень интенсивная война. И всегда можно куда-то зайти, откуда-то отступить, это стратегически правильно, и об этом заботится Генштаб, и делает это всё эффективно. Чётко планирует, чётко проговаривает аргументы, почему мы определённое время оставались в Соледаре – потому что там можно было перемолотить очень большое количество русских, которых они не жалели, а это остатки более или менее боеспособных частей российской армии как таковой, включительно с зэками, которые мотивированы, включительно с теми ЧВК «Вагнер», которые мотивированы. Я понимаю резоны, однако, опять же, я не вижу смысла говорить о том, что с точки зрения отступили откуда-то или куда-то зашли», – порекомендовал Подоляк.

По его словам, поддерживать официальную риторику – обязанность украинского общества.

«У нас одно ключевое задание – освободить всю территорию. И я думаю, что наше общество прекрасно понимает, что это будем делать, и никто не будет подписывать какие-то временные перемирия. Но тактически давайте позволим в полном объёме, а не в украинских традициях комментировать, как мы любим, или всё пропало, или всё супер и так далее, давайте позволим крайне эффективному Генштабу планировать и делать свою работу. А мы можем политически об этом говорить, поддерживая её. Говорить то, что им нужно говорить, потому что это важно, с точки зрения морального состояния и общества, и нашей армии», – добавил советник Зе-офиса.