Подоляк решил быть самым «хитрым» и прикидывается «голубем» в отношении ПМР

Елена Острякова.  
09.04.2024 18:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что Украина не имеет никакого отношения к недавним терактам на территории Приднестровья, они, дескать, являются «примитивной технологией» РФ.

Об этом он заявил в интервью молдавскому позападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что Украина не имеет никакого отношения...

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«Украина, мягко говоря, не заинтересована в дополнительной дестабилизации региона. У нас большая полномасштабная война с РФ, 1300 км линии фронта, активные боевые действия большого количества людей. Нам еще создавать себе вторые, третьи, четвертые фронта – это выглядит нелепо», – вещал Подоляк.

При этом он признал, что украинская разведка активно занимается Приднестровьем.

«Конечно же, мы отслеживаем оперативную обстановку на этом направлении. У вас за спиной стоит пусть и небольшая группировка российских войск. Россия на сегодняшний день является безусловным абсолютным агрессором и врагом Украины. Наше ГУР активно мониторит ситуацию информационно и логистически – все что происходит и в Приднестровье, и на границе с Молдовой. Мы не хотим никаких сюрпризов. Точно так же отслеживается ситуация на границе с Белоруссией», – сказал Подоляк.

Ранее Подоляк утверждал, что Приднестровье предаст Россию, когда увидит перспективу вступления в ЕС «в составе Молдовы».

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