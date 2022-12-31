Подоляк: «Россия умерла»

31.12.2022  12:46 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Китаю не стоит больше иметь никаких дел с Российской Федерацией, в том числе проводить телефонные разговоры с ее руководством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью бежавшей из России либеральной публицистке Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Китаю не стоит больше иметь никаких дел с Российской Федерацией, в том числе проводить...

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«За эти 10 месяцев заложена другая инфраструктура и глобальной безопасности, и глобального мироустройства, и глобального лидерства. Стратегия развития человечества на ближайшие 50 лет изменилась тотально», – считает украинский чиновник.

Кроме того, он решил дать совет Китаю.

«Им категорически опасно сегодня приближаться к Российской Федерации, потому что эта страна умерла. Как раз сегодня Россия – классическая страна мертвых, которая дойдет, безусловно, до своего финала, потому что мертвые не могут правильно мыслить… дойдет до максимально трагичного финала.

Тем не менее, Китаю было бы желательно не вкладываться в эту страну, даже с точки зрения не стоять рядом рамках телефонного разговора с субъектом Путиным», – резюмировал Подоляк.

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