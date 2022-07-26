Подоляк: «Русские должны поедать друг друга»

26.07.2022  11:44 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Российская Федерация должна проиграть войну и жить в страхе за железным занавесом.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация должна проиграть войну и жить в страхе за железным занавесом. Об этом...

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Подоляк эмоционально призвал способствовать организации в России внутренних распрей.

«Они должны проиграть в войне, они должны действительно закрыться за железным занавесом от страха и должны заниматься самоедством. Они должны поедать один одного, потому что тогда у них появится какая-то другая элита.

Они должны высказать друг другу претензии, они должны в междоусобицы впасть. Это такой путь любой неразвитой цивилизации. Они не развиты, они – варвары», – заявил советник главы президентского офиса.

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