Подоляк: «У Киева есть всё для решения проблемы стратегической авиации РФ»

Вадим Москаленко.  
13.09.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна проводить серию операций, подобных курской авантюре, – по всей линии фронта, ведя одновременно массированные бомбёжки вглубь территорий РФ дронами и ракетами «Атакамс».

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна проводить серию операций, подобных курской авантюре, – по всей линии фронта, ведя...

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«Кто сейчас скажет, что всё идёт к позиционной войне? Сейчас все смотрят и говорят, что – да, Украина сделала ход, это курская операция. Западные разведки говорят, что Украина получила тактическое преимущество, это очень заметный тактический ход. А теперь представим, если у нас будет сумма таких тактических ходов по линии фронта.

Это означает, что картина начинает меняться. И кажется, что ходы тактические, стратегическую ситуацию не изменили, однако сумма тактических ходов – ведёт к тому, что стратегическая ситуация начинает меняться», – вещал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Его бред дополнил советник главы офиса просроченного президента Украины Михаил Подоляк.

«А теперь добавьте к этому сотню ракет «Атакамс», которая заходит на глубину 350 км, а добавьте к этому 144 дрона, которые еженощно заходят в 12 областей РФ

Мы отреагируем на слова пана Кирби. Он говорит: ну, мы же дадим, там 300 км, а там 1800, 1200 – это не решает вопрос стратегической авиации. А кто сказал, что это должен решать именно «Атакамс», стратегическую авиацию? Просто «Атакамс» решит вопрос подвоза логистических ресурсов к полю боя. А вопрос стратегической авиации решат другие инструменты, которые уже на Украине есть», – уверял Подоляк.

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