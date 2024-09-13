Подоляк: «У Киева есть всё для решения проблемы стратегической авиации РФ»

Украина должна проводить серию операций, подобных курской авантюре, – по всей линии фронта, ведя одновременно массированные бомбёжки вглубь территорий РФ дронами и ракетами «Атакамс».

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто сейчас скажет, что всё идёт к позиционной войне? Сейчас все смотрят и говорят, что – да, Украина сделала ход, это курская операция. Западные разведки говорят, что Украина получила тактическое преимущество, это очень заметный тактический ход. А теперь представим, если у нас будет сумма таких тактических ходов по линии фронта.

Это означает, что картина начинает меняться. И кажется, что ходы тактические, стратегическую ситуацию не изменили, однако сумма тактических ходов – ведёт к тому, что стратегическая ситуация начинает меняться», – вещал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.