Подоляк: «У Киева есть всё для решения проблемы стратегической авиации РФ»
Украина должна проводить серию операций, подобных курской авантюре, – по всей линии фронта, ведя одновременно массированные бомбёжки вглубь территорий РФ дронами и ракетами «Атакамс».
Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто сейчас скажет, что всё идёт к позиционной войне? Сейчас все смотрят и говорят, что – да, Украина сделала ход, это курская операция. Западные разведки говорят, что Украина получила тактическое преимущество, это очень заметный тактический ход. А теперь представим, если у нас будет сумма таких тактических ходов по линии фронта.
Это означает, что картина начинает меняться. И кажется, что ходы тактические, стратегическую ситуацию не изменили, однако сумма тактических ходов – ведёт к тому, что стратегическая ситуация начинает меняться», – вещал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Его бред дополнил советник главы офиса просроченного президента Украины Михаил Подоляк.
«А теперь добавьте к этому сотню ракет «Атакамс», которая заходит на глубину 350 км, а добавьте к этому 144 дрона, которые еженощно заходят в 12 областей РФ…
Мы отреагируем на слова пана Кирби. Он говорит: ну, мы же дадим, там 300 км, а там 1800, 1200 – это не решает вопрос стратегической авиации. А кто сказал, что это должен решать именно «Атакамс», стратегическую авиацию? Просто «Атакамс» решит вопрос подвоза логистических ресурсов к полю боя. А вопрос стратегической авиации решат другие инструменты, которые уже на Украине есть», – уверял Подоляк.
Спасибо!
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