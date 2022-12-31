Подоляк у Латыниной высмеял последний ракетный удар России

31.12.2022  10:42 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Волынь, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина все больше адаптируется к российским ударам по энергосистеме, которые все менее эффективны

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью бежавшей из России либеральной публицистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина все больше адаптируется к российским ударам по энергосистеме, которые все менее эффективны Об...

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«Результативность ударов все ниже и ниже. Например, те же иранские «Шахеды» практически полностью уязвимы для наших систем противодронной работы и кардинально ситуацию менять не будут. Разница между крылатыми ракетами и дронами принципиальна.

Крылатыми ракетами разрушается и генерация как таковая, и магистральная система отвода электроэнергии через большие трансформаторы. А дронами они разрушали сам вход в подстанцию, который находится возле городов-миллиоников, чтобы не позволить доставить электроэнергию до конечного потребителя», – сказал чиновник.

По его словам, таким образом Россия применяет две разные тактики.

«Но обе они уже не работают. То есть и с точки зрения качества [последнего] ракетного удара, по сути, серьезного урона он нам не нанес. И ту важную роль сыграло – кроме того, что ПВО работает неплохо (количество сбитых ракет внушает уважение), неплохо работает модеризация-диспетчеризация.

Грубо говоря, на момент выпуска ракет обесточиваются магистральные сети и таким образом минимизируется ущерб, даже если в них что-то попадает. Украина адаптируется гораздо быстрее и эффективней к российским атакам любого типа. А вот Россия доказала, что она даже в плане прямолинейного удара по критической инфраструктуре несостоятельна», -подчеркнул Подоляк.

По его словам, тотального обвала в снабжении электроэнергией уже нет и уже, «скорее всего не будет». Кроме того, он добавил, что Россия не смогла «разорвать энергосистему Украины на отдельные островки».

Стоит заметить, что последний ракетный удар, в отличие от предыдущих, не привел к масштабным и длительным отключением света на Украине.

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