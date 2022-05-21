Подоляк угрожает «выбить зубы» России, что «вернуть слух»

21.05.2022  14:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поставляемое Западом оружие является «лучшим аргументом» в переговорах с Россией.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США и признанного в РФ иноагентом ресурса «Настоящее время» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставляемое Западом оружие является «лучшим аргументом» в переговорах с Россией. Об этом в эфире...

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Украинский чиновник сравнил Россию с гопником и пригрозил «выбить зубы».

«Георгиевскую ленточку, повесили себе эту идиотскую штучку сюда и начинают рассказывать про каких-то нацистов, нацистские батальоны, биолаборатории – этот весь безумный ад, в котором они живут. Какой, кроме силы, возможен еще аргумент. То есть, кроме оружия на сегодняшний день, к сожалению, так получилось… почему Украина, президент Владимир Зеленский и все мы говорим о том, что дайте нам, пожалуйста, оружие…

Какой еще инструмент есть, чтобы этих людей вернуть в адекватное состояние. Гопник боится силы – он пришел, начал понтоваться, ему выбили зубы, он сразу становится мирным и покладистым, он сразу начинает слышать, значит, он включает слуховой аппарат. До момента, пока он с зубами, у него уши не работают. Вот как получилось у России. У них целые зубы, уши не работают. Не будет зубов, – я уверен, уши будут работать. Вот это и есть проблема получения нами оружия. Оно нам необходимо для того, чтобы вернуть слух Российской Федерации», – заявил Подоляк.

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