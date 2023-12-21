Подоляк уверяет, что Приднестровье «предаст Россию»

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Приднестровье предаст Россию, когда увидит перспективу вступления в ЕС “в составе Молдовы”.

Об этом в интервью молдавскому телеканалу ТВ8 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, начало переговоров о вступлении Молдовы должно показать Приднестровью перспективы: находиться к криминальном анклаве без перспектив и стабильных правил или быть членом абсолютно перспективного Евросоюза. Мне кажется, это будет менять настроения в Приднестровском регионе. Они будут избавляться от определенных иллюзий. Это сложный процесс, потому что российская пропаганда очень масштабная. Но есть вторая составляющая: если РФ перестанет существовать, то есть проиграет войну, она резко уменьшит поддержку такого рода анклавов. Тогда очень быстро в правильном русле будут развиваться события в Молдове и в анклаве Приднестровье», – трепался Подоляк.

Ранее посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей заявил в Тирасполе, что Украина выходит из международного формата «5+2» переговоров по Приднестровью из-за участия в них России. В то же время из Кишинёва прозвучала инициатива о приостановке миротворческой миссии на Днестре.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что это очень тревожные сигналы.

«Надеюсь, что это не первый шаг для принятия других опасных решений с целью дестабилизации. В связи с этим хочу призвать все стороны формата 5+2 и гарантов сделать всё возможное, чтобы не допустить никаких провокаций, чтобы сохранить хрупкий, непростой, но мир. Горячие головы из Кишинёва, которые делают такие заявления, должны осознавать риски, понимать, к чему это может привести. Очень надеюсь, что заявления Украины и Кишинёва не взаимосвязаны», – написал Додон в своем тг-канале.