Подоляк в ярости. Российские удары вскрыли украинскую ПВО ложными целями

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Помимо ударов по объектам инфраструктуры, российская армия сегодня вскрыла и уничтожила часть украинской системы ПВО.

Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем блоге сообщает о том, что сегодня было выпущено более 120 ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк раскритиковал представителей стран Запада, которые, как президент Франции Эмануэль Макрон, предлагали не провоцировать Россию и предоставить ей гарантии безопасности.

«Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем очередных предложений от «миротворцев» про «мирное урегулирование», «гарантии безопасности для России» и нежелательность провокаций», – возмутился Подоляк.

Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что часть из выпущенных по Украине ракет были имитационными и предназначались для вскрытия систем ПВО.

«Поступают сообщения, что помимо ударов по инфраструктуре, ВКС РФ поражают позиции расчетов ПВО Украины в ряде областей (ранее сообщалось о поражении позиций ЗРК в Одессе, вскрытых после того, как они отработали по ложной цели)… Киевские нацисты заявляют, что по Украине было запущено 120 ракет (видимо считают скопом с имитационными целями)», – написал Рожин в своем тг-канале.

Он подвел предварительные итоги сегодняшних ударов:

«Поражены объекты как минимум в 9 областях Украины. В 7 областях Украины отмечаются дополнительные проблемы со светом, водой, сотовой связью, интернетом. В 5 областях Украины сообщается о проблемах с железнодорожным сообщением. В Киеве и Харькове остановлено метро. Сообщается о как минимум двух ударах по вскрытым позициям ПВО Украины».