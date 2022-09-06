Подоляк жалуется, что Россия не отказывается от своих первоначальных требований

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Новости Украины

Украина не идет на переговоры с Россией, поскольку РФ не меняет выставленные в начале спецоперации требования по денацификации и демилитаризации.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, очень часто люди допускают ключевую ошибку – они думают, что можно найти компромисс тогда, когда ты должен забрать долги, которые тебе должны. Россия слишком много военных преступлений совершила на территории Украины и есть очень большой счет, который она должна оплатить», – утверждает чиновник.

«Россия предлагает переговоры на позициях, с которыми она заходила. Когда только начиналась война 24-28 февраля, на первых этапах переговоров они выставляли определенные условия. Сейчас они хотят зафиксировать нечто, что позволит им продолжать войну, проведя определенную оперативную работу по накоплению дополнительных ресурсов. Мы это прекрасно понимаем… По сути, эта война идет уже не только уже, чтобы защитить свободу как таковую и освободить территорию Украины, но и избавиться от России как страны, которая была интегрирована в глобальную политику и глобальную экономику. Эти все задачи должны быть решены в любом случае, поэтому садиться за стол переговоров, не решив задачу, не получив плату с Российской Федерации, в принципе бессмысленно», – заявил Подоляк.