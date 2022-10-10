Подоляк – «змагарам»: Замолчите там в своём Вильнюсе

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Новости Украины

Беглым беломайданщикам и прочим «змагарам» стоило бы сражаться против режима Александра Лукашенко, вместо того, чтобы критиковать киевские власти, сидя за границей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий посетовал на то, что в разговорах с белорусской «демократической оппозицией» часто слышит претензии к киевским властям, которые якобы продолжают верить в то, что с Лукашенко можно договориться.

«Говорят, что мы не разрываем дипломатические отношения с Белоруссией. Правда ли есть у нас такие надежды, что можно с Лукашенко о чём-то договориться и таким образом получить гарантии, что не будет нового вторжения со стороны Белоруссии?» – спросил радиоведущий.

«Со странными людьми всегда сложно договариваться стратегически – это первое. Второе – я бы меньше обращал внимание на так называемую демократическую оппозицию Белоруссии. Им нужно было выполнять свою работу, а не говорить о нас. Это выглядит в край интересно. То есть, они годами сидят там, в Вильнюсе или ещё где-то, годами не могут сделать ничего, чтобы режим, который более 28 лет, как-то трансформировался. И они сегодня во время войны, когда с двух сторон фактически на Украину нападают, говорят нам, что вы, может, где-то там за спиной с Лукашенко хотите договориться?», – разозлился сотрудник Зе-офиса.

Он подчеркнул, что каждый должен выполнять свою работу.

«Желательно было бы, чтобы белорусская оппозиция меньше говорила о нас, о Банковой, а больше говорили о том, что она делает возле посольств Белоруссии в других странах. Что-то мы не видим большого количества акций, каких-то инициатив антивоенных со стороны белорусской оппозиции. Мы видим только претензии», – возмутился Подоляк.